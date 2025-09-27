Envían a la cárcel a presuntos secuestradores de la mamá de la exalcaldesa de Pore, Casanare

Un juez penal municipal con función de control de garantías envió a la cárcel a los presuntos secuestradores de Senobia Tibaduiza, madre de la exalcaldesa del municipio de Pore, Casanare.

Se trata de Ramón Alirio González Niño, Jhohantony José Niño Bustamante, Daniel Aníbal Villamizar Dueñez y Heiler Daniel Cocuy Duarte, quienes habrían planeado y ejecutado el plagio de la adulta mayor.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 23 de septiembre mientras la víctima realizaba labores de campo; hombres armados y encapuchados se la llevaron en contra de su voluntad en un vehículo de su propiedad.

Mientras la mujer permaneció encerrada en un inmueble durante varias horas, sus familiares recibían llamadas en las que les exigían 250 millones de pesos por su liberación.

“Al día siguiente de la retención, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula del Ejército Nacional rescataron a la víctima en una vivienda rural abandonada y capturaron a dos personas. Otras dos fueron detenidas mientras se movilizaban en el vehículo de la adulta mayor por la vía ‘Marginal de la Selva’, en el sector El Venado”, informó la Fiscalía.

Igualmente, se incautó un revólver con munición, equipos de comunicaciones y una libreta de apuntes, entre otros elementos.

Debido a esto, un fiscal especializado de la Seccional Casanare les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Los procesados no aceptaron cargos y el juez decidió imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Igualmente, fue aprehendido y judicializado un adolescente, a quien le fue impuesta una medida de internamiento preventivo.

Escuche W Radio en vivo: