Hombre que habría asesinado a investigador del CTI y huyó a EE. UU. fue enviado a la cárcel

Un juez penal municipal con función de control de garantías envió a la cárcel a Yordy José Arocha Argote, uno de los presuntos responsables del hurto y posterior asesinato del servidor del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), David Antonio Sierra Palacio, ocurrido el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira).

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, este hombre haría parte de una estructura delictiva dedicada al hurto de vehículos en carreteras del norte del país.

El día de los hechos, Arocha Argote, al parecer, lanzó artefactos metálicos sobre la vía para que se detuviera el carro en el que se movilizaba el investigador junto a otras personas. Una vez que fue interceptado el vehículo, los agresores despojaron a los ocupantes de sus pertenencias. En medio de un forcejeo que se generó, el servidor del CTI recibió un disparo que le causó la muerte.

Posteriormente, Yordy José Arocha Argote escapó a Estados Unidos buscando evadir a la justicia colombiana.

“El trabajo conjunto del CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI) permitió ubicarlo y aprehenderlo en California, y coordinar su deportación a Colombia”, detalló la Fiscalía.

Al tocar suelo colombiano, fue capturado y presentado ante un juez de Control de Garantías.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Por este crimen han sido judicializadas cinco personas.

