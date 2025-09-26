Fiscalía Militar abrió investigación por infiltración a seguridad del presidente Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro y logo de la Fiscalía. Fotos: (Cortesía: Presidencia) / Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía Penal Militar abrió investigación por la supuesta infiltración de a la inteligencia del batallón Guardia Presidencial, encargada de la seguridad del presidente Gustavo Petro.

"Se evidencia la presunta participación de una persona del sexo femenino que, haciéndose pasar por oficial de la fuerza pública, al parecer intervino de manera irregular en la planeación y desarrollo de operaciones propias de esta unidad militar“, señalan.

La investigación quedará a cargo de la Fiscalía 2407 de Conocimiento por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, así como en el acceso y manejo no autorizado de información de inteligencia sensible.

"Esta información era crucial para la misión del batallón, por lo que su compromiso representó un potencial riesgo para la seguridad y el éxito de las operaciones”, concluyeron.