Análisis: ¿Qué está en riesgo tras presunta infiltración de falsa oficial en seguridad de Petro?

¿Qué está en riesgo tras infiltración de falsa oficial en seguridad de Petro? Experto analiza

La Fiscalía judicializó al mayor del Ejército, Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado, señalados de infiltrar el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro.

Según información de inteligencia, esta mujer habría ingresado en 36 ocasiones al batallón de Fuerzas Especiales Urbanas y a reuniones de alto nivel en las que se revelaba información sobre allanamientos contra varias estructuras criminales, incluido el Tren de Aragua.

El exsecretario de Seguridad de Cali, Carlos Javier Soler, quien es experto en estos temas, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para compartir su análisis del caso.

“Estamos hablando de la seguridad del primer mandatario de la Nación, que ha recibido múltiples amenazas desde que era candidato. Los esquemas con él son muy robustos, aunque a él no le gusta sentirse controlado”, explicó el exsecretario.

Asimismo, explicó cómo se componen los anillos de seguridad del presidente Gustavo Petro, siendo un esquema de más de 2.400 personas.

“Vimos una infiltración de una supuesta policía tercer anillo a través de una persona que tenía credenciales y obtuvo permisos, llegando incluso a reuniones al lado del presidente. Están verificando donde fue a parar la información obtenida y para qué es”, agregó.

Según explicó el exsecretario, la información en riesgo pudo tratarse de datos que tienen que ver con la seguridad de Bogotá relacionada con acciones del Tren de Aragua.

