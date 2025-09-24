“No comparto decisión”: Petro tras orden de retractación contra Bruce Mac Master

Luego de que el Consejo de Estado fallara en contra del presidente Petro y le ordenara borrar un mensaje en X contra Bruce Mac Master, el mandatario cuestionó la decisión: “la judicialización del debate a través del ‘law fare’ atenta contra la democracia”.

En un extenso mensaje, el presidente Petro aseguró que no comparte la decisión del Consejo de Estado. “Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal. Utilice un recurso lingüístico, propio del discurso político. Esta figura, ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado, en el fallo del 2 de abril de 2025, con radicado 11001-03-15-009-2025-00009-02”.

Por eso el presidente Petro explicó que lo que sí está demostrado, “en entrevistas otorgadas, como consecuencia del fallo de tutela, es que el señor Mac Master, enarbolando la representación gremial que ostenta, ha expresado una férrea oposición a las reformas promovidas por mi Gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado ‘foro público’ que se me reprocha”.

“Recordemos el mensaje que publicó el 26 de marzo de 2025, desde su cuenta personal en la red social X @brucemacmaster, donde indicó: La reforma laboral es el certificado de defunción para el emprendimiento y las pymes, sin que hubiese pretendido señalar que me está sindicando de ser un homicida, porque soy respetuoso del debate político”.

Petro reiteró que a través del “law fare” se atenta contra la democracia y limita a la ciudadanía de conocer “las diferentes posiciones y posturas de sus líderes, por lo que hago un nuevo llamado a mantener la confrontación de ideas en los escenarios propicios evitando una mayor congestión de nuestra administración de justicia”.