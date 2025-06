En la tarde de este miércoles, 25 de junio, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma laboral aprobada en el Congreso de la República junto a los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino.

Durante el evento en la Quinta de Bolívar en Bogotá, el jefe de Estado hizo énfasis que se debe seguir insistiendo en que se apruebe la reforma a la salud y la reforma pensional.

Así las cosas, se modifican los recargos dominicales y festivos, que aumentarán de forma gradual del actual 75% al 100%, comenzando este año con un ajuste al 80%, para luego pasar al 90% en 2026 y del 100% finalmente en 2027.

Además, la jornada nocturna ahora comenzará a las 7:00 de la noche, generando un recargo para el trabajador.

El presidente Petro advirtió: “a los empresarios que dicen que no van a aplicar la reforma laboral les quiero decir que no son inteligentes. Los congresistas que quisieron sabotearla, no fueron inteligentes”.

Dentro de los beneficios de la nueva norma están el contrato laboral para los estudiantes del SENA y la vinculación a las madres comunitarias al ICBF.

