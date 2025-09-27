Esta es la multa por parquear o detenerse en vía pública sin luces estacionarias: Código de Tránsito

Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.

Generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

Así mismo, todas estas multas están tipificadas en la ley del país, como por ejemplo el Código Nacional de Tránsito.

Otra acción que puede tener como consecuencia una multa para los conductores y que, realmente, es muy típica en el día a día del tránsito vehicular es el mal parqueo.

¿Cuál es la multa por parquear o detenerse en vía pública sin luces estacionarias?

Inicialmente, hay que tener en cuenta la tarifa que usted debe pagar en caso de que las autoridades de tránsito lo multen por haber dejado su vehículo mal parqueado, ya que la primera multa que puede acarrear es estacionar donde está prohibido.

Así las cosas, el valor que se debe pagar como multa por estar mal parqueado es de $604.100, para este 2025.

Sin embargo, en el Código de Tránsito sí hay una multa enfocada a conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, como las estacionarias.

Se trata de la multa D.8:

Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces.

Conducir con las luces apagadas o dañadas puede representar un riesgo, tanto para los ocupantes del vehículo como para lo demás.

En ese orden de ideas, para 2025, esta multa tiene un valor de 30 SMDLV, equivalente a $1.423.500, con derecho a descuento dentro de los plazos establecidos.

¿Cómo obtener descuentos en las multas de tránsito?

Si usted paga su multa dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la notificación del comparendo tendrá un 50% de descuento en el valor de la sanción. Además, tendrá que realizar un curso de seguridad vial en la Secretaría de Movilidad.

Entre los días hábiles 6 y 20 posteriores a la notificación de comparendo, podrá obtener un 25% de descuento. Aquí también tendrá que hacer el curso de seguridad vial.