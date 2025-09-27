Julio Sánchez Cristo DJJulio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial maldición vallenata

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

Julio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ

PRIMERA HORA

  • Me dejaste sin nada - Patricia Teherán & Las Musas del Vallenato
  • Que desastre - Patricia Teherán & Las Musas del Vallenato
  • Triste y sola - Patricia Teherán & Las Musas del Vallenato
  • Bendita inocencia - Patricia Teherán
  • Tu donde estaras - Patricia Teherán
  • Tarde lo conoci - Patricia Teherán
  • Vete y no vuelvas - Patricia Teherán
  • Dueño de mi pasión - Patricia Teherán
  • Amor de papel - Patricia Teherán
  • Acaso no me crees - Patricia Teherán
  • Todo daría por ti - Patricia Teherán

SEGUNDA HORA

  • Novios cruzados - Los Diablitos
  • No sere tu payaso - Kaleth Morales
  • Mi reina consentida - Kaleth Morales
  • Vivo en el limbo - Kaleth Morales
  • De millón a cero - Kaleth Morales
  • Ella es mi todo - Kaleth Morales
  • Lo mejor para los dos (todo de cabeza) - Kaleth Morales
  • Siete palabras - Kaleth Morales
  • Transforma mi mundo - Kaleth Morales
  • Destrozaste mi alma - Kaleth Morales

TERCERA HORA

  • Enamorarte - Martin Elias, Rolando Ochoa
  • Tengo que tengo - Martin Elias, Rolando Ochoa
  • 20 vidas más - Martin Elias, Rolando Ochoa
  • 10 razones para amarte - Martin Elias
  • Loco por tu amor - Martin Elias
  • El terremoto - Martin Elias
  • Cancelada de mi vida - Martin Elias
  • El látigo - Martin Elias
  • Ábrete - Martin Elias
  • Tu loco - Martin Elias

