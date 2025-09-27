Julio Sánchez Cristo DJ: Especial maldición vallenata
PRIMERA HORA
- Me dejaste sin nada - Patricia Teherán & Las Musas del Vallenato
- Que desastre - Patricia Teherán & Las Musas del Vallenato
- Triste y sola - Patricia Teherán & Las Musas del Vallenato
- Bendita inocencia - Patricia Teherán
- Tu donde estaras - Patricia Teherán
- Tarde lo conoci - Patricia Teherán
- Vete y no vuelvas - Patricia Teherán
- Dueño de mi pasión - Patricia Teherán
- Amor de papel - Patricia Teherán
- Acaso no me crees - Patricia Teherán
- Todo daría por ti - Patricia Teherán
SEGUNDA HORA
- Novios cruzados - Los Diablitos
- No sere tu payaso - Kaleth Morales
- Mi reina consentida - Kaleth Morales
- Vivo en el limbo - Kaleth Morales
- De millón a cero - Kaleth Morales
- Ella es mi todo - Kaleth Morales
- Lo mejor para los dos (todo de cabeza) - Kaleth Morales
- Siete palabras - Kaleth Morales
- Transforma mi mundo - Kaleth Morales
- Destrozaste mi alma - Kaleth Morales
TERCERA HORA
- Enamorarte - Martin Elias, Rolando Ochoa
- Tengo que tengo - Martin Elias, Rolando Ochoa
- 20 vidas más - Martin Elias, Rolando Ochoa
- 10 razones para amarte - Martin Elias
- Loco por tu amor - Martin Elias
- El terremoto - Martin Elias
- Cancelada de mi vida - Martin Elias
- El látigo - Martin Elias
- Ábrete - Martin Elias
- Tu loco - Martin Elias
