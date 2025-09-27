Secretaria de competitividad de Santander sufrió accidente de tránsito en Medellín

Bucaramanga

La secretaria de competitividad de Santander, Eliana León, resultó herida en un accidente de tránsito cuando se desplazaba en un taxi tras salir del Congreso Nacional de Empresario de Fenalco que se realizó en Medellín, luego de ser golpeada por un vehículo que era conducido por una mujer en aparente estado de embriaguez.

Petro respondió a EE.UU. por retiro de su visa: “No volveré a ver al Pato Donald por ahora, es todo”

En el taxi, en el que se movilizaba también Melissa García, directora del periódico Vanguardia, quedó en pérdida total y el conductor tuvo graves heridas por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro médico de manera inmediata.

“Vergonzoso volver a tener presidente sin visa”: Marta Lucía Ramírez por Petro y decisión de EE.UU.

La secretaria de competitividad contó a W Radio que en medio del accidente, en el que se vieron involucrados tres vehículos, fue ocasionado por una mujer que al parecer iba manejando en estado de embriaguez de acuerdo al reporte previo de las autoridades.

Álvaro Leyva denunció en EE.UU. a Gustavo Petro y a periodista por supuesto montaje en su contra

“Yo iba en el asiento de atrás, detrás del conductor, cuando sentimos el impacto del otro carro, yo no sé como terminé en la mitad del asiento, Melissa resultó muy golpeada, yo la saqué del vehículo. Llegaron las ambulancias y a ella la operaron, yo solo resulté con unos moretones en el cuerpo”, relató a W Radio la secretaria León.

León ya se encuentra de nuevo en Bucaramanga recuperándose de la heridas tras el impacto que generó el golpe.