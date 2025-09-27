Álvaro Leyva denunció en EE.UU. a Gustavo Petro y a periodista por supuesto montaje en su contra

El excanciller Álvaro Leyva presentó este 25 de septiembre ante la Fiscalía de Estados Unidos una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro y el periodista español Juan Diego Quesada.

Según Leyva, Petro y Quesada serían responsables de fabricar “una conspiración mía acompañado de terceros nacionales y servidores norteamericanos con el propósito” de derrocar al jefe de Estado colombiano.

La denuncia la hizo llegar a Pamela Bondi, fiscal de los Estados Unidos, a quien le escribe lo siguiente: “abunda en pronunciamientos temerosos y dolosos del señor Gustavo Petro, encaminados a fabricar una conspiración mía (…) con el propósito de buscar un medio ilícito para producir su derrocamiento”.

Leyva también se refirió a publicaciones en redes sociales. Y dice que el presidente Petro instrumentalizó a la prensa periodista para difundir ese supuesto montaje en su contra: “Instrumentalizó a Juan Diego Quesada, para ponerlo a titular y afirmar de manera taxativa semejante barbaridad”.

Por otro lado, Leyva dice que esos señalamientos estarían afectando incluso a su familia: “El daño causado a la sociedad en general, a mí en lo personal, a mi hijo Jorge Leyva, a mi familia toda, a mi hermana Dorotea Leyva con el señalamiento que nos han hecho”.

