Álvaro Leyva denunció en EE.UU. a Gustavo Petro y a periodista por supuesto montaje en su contra
El excanciller Álvaro Leyva aseguró que se generó una noticia falsa sobre la supuesta intención de él de derrocar al presidente Gustavo Petro.
El excanciller Álvaro Leyva presentó este 25 de septiembre ante la Fiscalía de Estados Unidos una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro y el periodista español Juan Diego Quesada.
Según Leyva, Petro y Quesada serían responsables de fabricar “una conspiración mía acompañado de terceros nacionales y servidores norteamericanos con el propósito” de derrocar al jefe de Estado colombiano.
La denuncia la hizo llegar a Pamela Bondi, fiscal de los Estados Unidos, a quien le escribe lo siguiente: “abunda en pronunciamientos temerosos y dolosos del señor Gustavo Petro, encaminados a fabricar una conspiración mía (…) con el propósito de buscar un medio ilícito para producir su derrocamiento”.
Leyva también se refirió a publicaciones en redes sociales. Y dice que el presidente Petro instrumentalizó a la prensa periodista para difundir ese supuesto montaje en su contra: “Instrumentalizó a Juan Diego Quesada, para ponerlo a titular y afirmar de manera taxativa semejante barbaridad”.
Por otro lado, Leyva dice que esos señalamientos estarían afectando incluso a su familia: “El daño causado a la sociedad en general, a mí en lo personal, a mi hijo Jorge Leyva, a mi familia toda, a mi hermana Dorotea Leyva con el señalamiento que nos han hecho”.
