Sindicato de pilotos anunció que llevará a Wingo y JetSMART ante un tribunal de arbitramento

Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) se informó que desde las aerolíneas Copa – Wingo y JetSMART hubo negativa para continuar con las respectivas mesas de negociación colectiva, en las cuales se buscaba lograr arreglos en temas laborales y financieros para sus trabajadores; ante ese escenario, el sindicato de pilotos anunció que el actuar de las empresas aéreas en mención, obliga a llevar las negociaciones a un tribunal de arbitramento.

En el comunicado donde se dio a conocer el tema, ACDAC dijo “Algunas empresas decidieron no continuar con un diálogo constructivo en favor del crecimiento de la industria. Es el caso de Copa-Wingo y JetSMART, con quienes ACDAC venía dialogando desde el 21 de agosto de 2025, en una primera etapa de arreglo directo que se extendió hasta el pasado 9 de septiembre”.

Añadió “Durante esos 20 días no se alcanzaron acuerdos, a pesar de la voluntad de la Asociación por construir un marco de diálogo en beneficio de todas las partes. Dada la coyuntura, la Asociación solicitó formalmente a ambas compañías extender el diálogo por 20 días más, tal y como lo permite la ley colombiana. Sin embargo, tanto Copa- Wingo como JetSMART se negaron a continuar en la mesa, hecho que obligará a llevar las negociaciones a un tribunal de arbitramento”.

ACDAC aseguró que la situación informada genera gran preocupación, explicando que, pareciera que algunas aerolíneas buscan mantenerse competitivas en el mercado sin ofrecer beneficios equitativos a sus trabajadores.

¿Qué dicen las aerolíneas?

Desde JetSMART aseguraron que tiene total compromiso con el diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los colaboradores y aseguren la sostenibilidad de su operación en Colombia y la región. De igual forma, aseguró que sí ha presentado diferentes propuestas concretas para alcanzar acuerdos, pero que estás no han sido aceptadas por ACDAC.

Agregó “A lo largo del proceso, JetSMART ha presentado propuestas concretas dirigidas a alcanzar un equilibrio, las cuales, hasta el momento, no han sido aceptadas por la representación sindical ACDAC. No obstante, la aerolínea ha logrado acuerdos responsables y sostenibles con otras organizaciones sindicales”.

Por otro lado, la aerolínea hizo énfasis en que durante el proceso de negociación y diálogos con el sindicato de pilotos ha seguido el proceso legal previsto y que “continuará actuando y compareciendo ante las instancias que la ley establece para este tipo de situaciones”.

En cuanto a Wingo, aún se espera una respuesta y postura frente al tema.