Controlador aéreo se quedó dormido y retrasó el aterrizaje de un avión por casi una hora en Francia

Un hecho inusual se vivió en Córcega luego que un avión de Air Corsica, que viajaba de París a Ajaccio, tuviera que permanecer dando vueltas en el aire por aproximadamente una hora. Al parecer el controlador aéreo de la torre del aeropuerto Napoleón-Bonaparte se habría quedado dormido.

El vuelo, que ya había salido con retraso desde París-Orly a las 22:45, se encontró sin respuesta de la torre cuando intentaba aproximarse a su destino. Además, las luces de la pista estaban apagadas, lo que hizo imposible el aterrizaje hasta que finalmente se retomó el control.

Ante la falta de respuesta desde la torre, el capitán se comunicó con los bomberos del aeropuerto, quienes además dieron aviso a la policía.

Los pasajeros fueron advertidos de que el vuelo podría desviarse a otro aeropuerto, aunque finalmente no fue necesario. Tras alertar al controlador se encendieron las luces de la pista y se restableció la comunicación. El avión logró aterrizar a las 00:35, de acuerdo con los registros de Flightradar24.

