‘Un poeta’, del colombiano Simón Mesa ganó el Premio Horizontes Latinos en San Sebastián

La película ‘Un poeta’, del colombiano Simón Mesa, ganó este sábado 27 de septiembre el Premio Horizontes Latinos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España.

Protagonizada por Ubeimar Ríos, ‘Un poeta’ relata las aventuras y desventuras de Óscar Restrepo, un poeta de amplio corazón, pero con una vida bastante inestable.

Mesa recibió el premio de manos de la cineasta española Pilar Palomero y dio las gracias al festival por acoger la película.

“Quiero agradecer también en Colombia a todo el equipo que hizo parte de la peli, que aportó un montón enorme para que esta película fuera posible, especialmente a mis colegas Juan Sarmiento y Manuel Ruiz, con lo que luchamos mucho para hacerla”, dijo.

El director colombiano mandó un saludo a su madre, “a quien le encanta la tele española”.

“Esta película partió de mi frustración con el cine. Es duro hacer cine en Latinoamérica, son años y años para sacar una película adelante. Es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer cine allí”, concluyó.

‘Un poeta’ competía en la sección Horizontes Latinos con otras 11 películas procedentes de Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Brasil.

La sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián reúne una selección de largometrajes del año, inéditos en España, producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino, o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo.

Todas las películas de la sección optan al Premio Horizontes, dotado con 35.000 euros destinados al director o directora y a la distribuidora en España.

Observe el tráiler de la pelicula ‘El Poeta’:

