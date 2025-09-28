Anuncian coalición del Frente Amplio para el 2026, con respaldo de Ernesto Samper y Roy Barreras

Con el respaldo del expresidente Ernesto Samper, los partidos y movimientos La Fuerza, de Roy Barreras; MAIS; Comunes; Unitarios, de la senadora Clara López, y otros, anunciaron que presentarán listas conjuntas al Congreso, de cara a la construcción del Frente Amplio para las elecciones del 2026.

Tras una reunión, en un comunicado conjunto los movimientos señalaron: “Fuerzas progresistas, liberales socialdemócratas y de izquierda damos un paso histórico: decidimos e invitamos a caminar unidos y unidas hacia la construcción del Frente Amplio para encarar los nuevos retos políticos y sociales que profundicen el cambio. Lo hacemos con esperanza, con convicción y con la fuerza que nace de las necesidades de la gente”.

Entre las colectividades que conforman la coalición Unitarios, se sumaron también: PTC, Ecologista Colombiano, Comunes, Esperanza Democrática y los movimientos Poder Popular, Sí Podemos, Movimiento de Integración Democrática y Todos Somos Colombia. También se suman liderazgos destacados de la CUT, FECODE y el movimiento comunal.

Así pues, confirmaron que el objetivo es “construir una gran coalición que integrará listas al Senado de la República y Cámara de Representantes, que conformarán la bancada más grande del próximo Congreso de la República, para consolidar un proyecto de país seguro y justo basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo que devuelva la esperanza a millones de colombianos y colombianas”.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper aseguró: “Asistí hoy al lanzamiento del Frente Amplio que, hacia el futuro, congregará las fuerzas progresistas de Colombia en la búsqueda de la continuación de un proyecto profundo de cambio (...) El Frente Amplio mantendrá sus puertas abiertas para sumar y no restar, para unir sin dividir”.