Cancillería rechazó retiro de visa a Petro y propone buscar un país con “sede neutral” para la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según la Cancillería, negar o revocar una visa -como arma diplomática- atenta al espíritu de la Carta de 1945 de una participación in situ con promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras.

“En caso contrario, sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral que permita, independientemente de sus relaciones bilaterales y de posiciones políticas e ideologías, que fuera la propia Organización que expidiera una autorización para ingresar al territorio de ese nuevo Estado-sede, con apego al derecho internacional, en el entendido de que las normas diplomáticas de inmunidad y acceso se imponen sobre la política migratoria común”.

Colombia deja en claro continuará participando activamente en los escenarios multilaterales, en particular en Naciones Unidas, “reafirmando que el Acuerdo de Sede de 1947 obliga a Estados Unidos a garantizar la entrada de las delegaciones estatales a dichas instancias”.

“Colombia reitera que alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho, sino como una obligación moral y política frente a posibles violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos de esa población”, dice Cancillería.

Por último, afirma que limitar el ingreso a un país por razones vinculadas a una opinión pública se aparta del estándar internacional.

“El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Estados Unidos y Colombia son Estados Parte, reconoce que toda persona tendrá derecho a la libertad de expresión, comprendiendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de frontera”.