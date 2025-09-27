Petro a Trump tras retiro de visa: “Su esposa o hijas deberían decirle que no está bien matar bebés”

Tras el retiro de la visa por parte de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, el mandatario colombiano criticó la decisión a través de varios mensajes publicados en su cuenta en X (antes Twitter).

En una de sus publicaciones, el presidente Petro le pidió al presidente Donald Trump “alejarse de Hitler”.

“La humanidad está en contra del genocidio y en Colombia hubo uno contra del pueblo, cuando unos conservadores fascistas ordenaron que, a sangre y fuego, había que derrotar a los liberales; continuó el genocidio, después aliado al narcotráfico”, escribió.

Según Petro, en ningún país del mundo hubo un control de la mafia tan grande sobre el Estado como en el colombiano: “En ningún país del mundo, la mafia pudo hacer tantas leyes y matar desde el poder mismo del Estado a centenares de miles de campesinos y jóvenes”.

Por eso, Petro recordó que Luis Carlos Galán lo denunció y lo asesinaron por ello: “Ese Galán, que conocí personalmente como combatiente joven del M19, al que le dije que éramos hermanos, debe revivir en la voz de su ancestro el comunero José Antonio Galán, descuartizado por los castellanos por ser rebelde”.

“Los responsables de ese genocidio tratan de cobijarse bajo usted, Trump, porque creen que usted protege a los genocidas. No se rodee de genocidas”, advirtió.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro advirtió: “La esposa suya, señor Trump, o sus hijas, deberían decirle que no está bien matar bebés. Mis hijas me lo dicen”.

“Respeto a su familia y le dije a usted que me tomaría un whisky, a pesar de mi gastritis, en su casa o en la mía, o donde quiera, pero hablando de tú a tú, entre iguales, como hombres y sin mentiras. Usted no me respondió”, agregó.

Petro también advirtió que “ahora van a convertir en crimen mi opinión libre y humana”, pues le recordó a Trump que “las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no debe haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre”.

“Aléjese Trump de Hitler, aún es tiempo. Yo recé por los soldados de los Estados Unidos que, en el frente de la batalla de la línea gótica, cerca de Florencia, la ciudad del renacimiento, en Italia, murieron por la libertad. Recé en su camposanto”, agregó.

Finalmente, Petro concluyó: “No necesito siquiera viajar, Colombia es el corazón del mundo y en sus tierras hay seres humanos que tienen en sus venas a todos los pueblos del mundo y puedo distinguir sus ancestros. Puedo conocer el mundo viajando por mi país”.

Escuche W Radio en vivo: