A qué hora juega la Selección Colombia hoy: Rival y canal en el Mundial Sub20 Chile 2025

La Selección Colombia afronta este lunes, 29 de septiembre, su debut en el Mundial Sub20 ante Arabia Saudí, uno de los equipos que vienen siendo revelación en su confederación.

Colombia quedó ubicada en el Grupo F, donde además de Arabia Saudí deberá medirse ante Noruega y Nigeria.

A pesar de tener rivales difíciles, los dirigidos por César Torres destacan por su capacidad técnica, siendo esta una de las selecciones con mayor proyección. Jugadores como Óscar Perea, Neiser Villareal, Kener González, José Cavadía, Julián Bazán, Alexéi Rojas, entre otros, ya destacan en sus equipos.

¿A qué hora juega Colombia Sub20?

El enfrentamiento entre Colombia y Arabia Saudí iniciará a las 6:00 de la tarde (hora colombiana). Este partido se llevará a cabo en el Estadio Fiscal, que se encuentra en la ciudad de Talca.

¿Dónde ver el debut de Colombia en el Mundial Sub20?

El partido será transmitido tanto por Gol Caracol como por RCN Televisión. Sin embargo, usted tendrá todos los detalles del juego al término del partido en el portal de W Radio: tabla de posiciones, momentos destacados, crónica y más.

Le puede interesar: DT colombiano Eduardo Lara asesorará a El Salvador en selecciones juveniles de fútbol

Jugadores convocados para el Mundial Sub20

Arqueros

Alexéi Rojas - Arsenal

Luis Mena - Atlético Huila

Jordan García - Fortaleza

Defensas

Juan Arizala - Independiente Medellín

Simon García - Atlético Nacional

Carlos Sarabia - Millonarios

Julián Bazán - Deportivo Pereira

Weimar Vivas - Bragantini

Yeimar Mosquera - Aston Villa

Mediocampistas

Jordan Barrera - Botafogo

Elkin Rivero - Atlético Nacional

Joel Romero - América de Cali

Luis Landázuri - Atlético Nacional

José Cavadía - América de Cali

Kener González - América de Cali

Royner Benítez - Águilas Doradas

Delanteros