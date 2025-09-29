A qué hora juega la Selección Colombia hoy: Rival y canal en el Mundial Sub20 Chile 2025
La Selección Colombia debuta en el Mundial Sub20 ante Arabia Saudí, por lo que una victoria encaminaría su clasificación a la siguiente ronda.
La Selección Colombia afronta este lunes, 29 de septiembre, su debut en el Mundial Sub20 ante Arabia Saudí, uno de los equipos que vienen siendo revelación en su confederación.
Colombia quedó ubicada en el Grupo F, donde además de Arabia Saudí deberá medirse ante Noruega y Nigeria.
A pesar de tener rivales difíciles, los dirigidos por César Torres destacan por su capacidad técnica, siendo esta una de las selecciones con mayor proyección. Jugadores como Óscar Perea, Neiser Villareal, Kener González, José Cavadía, Julián Bazán, Alexéi Rojas, entre otros, ya destacan en sus equipos.
¿A qué hora juega Colombia Sub20?
El enfrentamiento entre Colombia y Arabia Saudí iniciará a las 6:00 de la tarde (hora colombiana). Este partido se llevará a cabo en el Estadio Fiscal, que se encuentra en la ciudad de Talca.
¿Dónde ver el debut de Colombia en el Mundial Sub20?
El partido será transmitido tanto por Gol Caracol como por RCN Televisión. Sin embargo, usted tendrá todos los detalles del juego al término del partido en el portal de W Radio: tabla de posiciones, momentos destacados, crónica y más.
Jugadores convocados para el Mundial Sub20
Arqueros
- Alexéi Rojas - Arsenal
- Luis Mena - Atlético Huila
- Jordan García - Fortaleza
Defensas
- Juan Arizala - Independiente Medellín
- Simon García - Atlético Nacional
- Carlos Sarabia - Millonarios
- Julián Bazán - Deportivo Pereira
- Weimar Vivas - Bragantini
- Yeimar Mosquera - Aston Villa
Mediocampistas
- Jordan Barrera - Botafogo
- Elkin Rivero - Atlético Nacional
- Joel Romero - América de Cali
- Luis Landázuri - Atlético Nacional
- José Cavadía - América de Cali
- Kener González - América de Cali
- Royner Benítez - Águilas Doradas
Delanteros
- Emilio Aristizábal - Fortaleza
- Jhon Rentería - Sarmiento
- Neiser Villareal - Millonarios
- Joel Canchimbo - Junior
- Óscar Perea - AVS FUTEBOL