Cancelan visas para entrar a Estados Unidos al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma

Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto: EFE/EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL / CHRIS J. RATCLIFFE / POOL ( EFE )

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dio a conocer en su cuenta de X un mensaje a través del cual la Sección Consular de Estados Unidos le informó que sus visas fueron canceladas para entrar al territorio norteamericano. Pese a la cancelación, se le informó al ministro, que cuando lo desee puede volver a solicitar la visa norteamericana.

En el mensaje publicado por el ministro, se lee “La Sección Consular desea informarle que su visa A1 y su visa B1/B2 han sido canceladas. Sus visas ya no son válidas para viajar a los Estados Unidos”.

Se añadió “Sin embargo, usted puede volver a solicitar una visa en cualquier momento. Para esto, deberá presentar una nueva solicitud con foto, cancelar los derechos de la solicitud de visa y programar una nueva cita”.

El ministro Palma, junto al anterior mensaje, dijo “Gaza bien vale una visa”.