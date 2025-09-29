Cancelan visas para entrar a Estados Unidos al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma
El ministro Palma, público el mensaje en el que le confirmaron la cancelación de su visado a los Estados Unidos, junto a dicho mensaje en su cuenta de X, señaló “Gaza bien vale una visa”.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dio a conocer en su cuenta de X un mensaje a través del cual la Sección Consular de Estados Unidos le informó que sus visas fueron canceladas para entrar al territorio norteamericano. Pese a la cancelación, se le informó al ministro, que cuando lo desee puede volver a solicitar la visa norteamericana.
- Lea también: “Debería haber solidaridad”: Benedetti no descartó más renuncias a visas tras decisión contra Petro
En el mensaje publicado por el ministro, se lee “La Sección Consular desea informarle que su visa A1 y su visa B1/B2 han sido canceladas. Sus visas ya no son válidas para viajar a los Estados Unidos”.
Se añadió “Sin embargo, usted puede volver a solicitar una visa en cualquier momento. Para esto, deberá presentar una nueva solicitud con foto, cancelar los derechos de la solicitud de visa y programar una nueva cita”.
El ministro Palma, junto al anterior mensaje, dijo “Gaza bien vale una visa”.