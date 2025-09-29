Combates en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, dejan tres integrantes de las disidencias muertos

Los combates que adelantan desde el pasado domingo 28 de septiembre tropas adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército en San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, dejan hasta ahora un saldo de tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos, tres capturados y un menor de edad aprehendido.

Según fuentes oficiales, dentro de los capturados está un hombre conocido con el alias de ’09′, señalado de participar en el homicidio del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, quien fue atacado mientras atendía una alerta por la supuesta instalación de artefactos explosivos en la vía que comunica a San Andrés de Cuerquia con el corregimiento Valle de Toledo.

Los combates hacen parte del plan de las fuerzas militares para mitigar la presencia en el Norte y Nordeste de Antioquia de las disidencias del frente 36 de las FARC que están comandadas por ‘Primo Gay’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

El Ejército también informó que en el sitio de los enfrentamientos “fueron encontrados 7 fusiles, 21 proveedores, más de 1570 cartuchos de diferentes calibres, radios de comunicación, cantimploras, material de intendencia, brazaletes y una valla alusiva a este grupo armado organizado”.