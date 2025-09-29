Concejal Leandro Castellanos, amenazado por denunciar irregularidades en colegio Sorrento de Bogotá

Luego de las denuncias que hizo el concejal de Bogotá Leandro Castellanos sobre las irregularidades en el Colegio Sorrento en la localidad de Puente Aranda, el cabildante hoy denuncia que ha sido víctima de amenazas contra su integridad física y su vida.

"No permitiremos que las amenazas silencien nuestra voz ni detengan nuestro compromiso con la protección de los menores de edad. Seguiremos trabajando incansablemente hasta garantizar que todos los niños y jóvenes de Bogotá tengan acceso a una educación en entornos seguros y libres de violencia", dijo el concejal Castellanos.

Entre las denuncias que expuso el concejal sobre lo que sucede en el colegio, se destacan las agresiones físicas entre estudiantes que han dejado heridas y lesiones. Además, casos de acoso sexual y “actividades sexuales con sustancias” en las instalaciones del plantel. También, presión sobre menores de edad para el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.

Finalmente, el concejal le hizo un llamado directo al alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que garantice, no solo su seguridad personal como concejal de la ciudad, sino fundamentalmente la seguridad y protección de los cientos de estudiantes del colegio Sorrento.