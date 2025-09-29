Empresa en Caldas hace jornadas médicas sin autorización y vende medicamentos sin registro Invima

Manizales

Una firma privada en Anserma (Caldas) estaría llevando a cabo jornadas de salud con personas que no son profesionales médicas, citan a los usuarios y afiliados por redes sociales a participar de dichas jornadas. A la Secretaría de Salud han llegado varias denuncias al respecto, en el que hacen ecografías, diagnósticos y venden medicinas que no poseen registro Invima.

“La empresa se llama Ecoplus y viene haciendo esas jornadas con supuestos profesionales que ni siquiera tienen título médico. Practican ecografías a un costo de $ 130.000, pero la verdad es que engañan a la gente. El problema es que están diagnosticando en temas de salud que no tienen nada que ver y hemos tenido quejas de usuarios. Además, venden medicamentos, supuestamente homeopáticos, sin registro Invima”, explica la Secretaria de Salud, Norma Cecilia López.

López, manifiesta que mencionadas jornadas de salud han sido descubiertas en dos ocasiones; en la primera les informaron no estaban habilitados para prestar esa clase de servicios, sin embargo, en recientes días, fueron encontrados nuevamente ejecutando dicha actividad en un centro prestador de salud del municipio. “Son personas que no cuentan con un título profesional”, puntualiza la Secretaria de Salud de Anserma.

La funcionaria pide a los usuarios acudir a la EPS para la práctica de exámenes médicos y recalca el llamado a los profesionales de la salud a no prestar las infraestructuras, ya que pueden ser merecedores de sanciones.

Escuche W Radio en vivo aquí: