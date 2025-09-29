Fiscalía abrió indagación por las amenazas que denunció el magistrado Jorge Enrique Ibáñez

La Fiscalía General de la Nación confirmó que abrió una indagación por las amenazas que, a través de redes sociales, recibió el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

El hecho fue conocido el pasado 19 de septiembre y, por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se designó a un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos.

El funcionario judicial se encargará de verificar si las intimidaciones corresponden a hechos nuevos —para abrir una investigación aparte— o si, por el contrario, guardan relación con las amenazas que recibió el magistrado Ibáñez en el último semestre de 2024.

El fiscal también deberá definir si se abre una nueva noticia criminal o si, en su lugar, las indagaciones se acumulan en un solo expediente.

Entre tanto, la Fiscalía 66 Seccional Bogotá abrió el 28 de noviembre de 2024 una noticia criminal por las amenazas que en ese momento recibió el presidente de la Corte Constitucional.

Las labores investigativas se han adelantado durante este año e, incluso, la más reciente se realizó el pasado 24 de septiembre.