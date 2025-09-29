Llega asistencia humanitaria a familias campesinas afectadas por el deslizamiento en la vía al Llano

La Gobernación de Cundinamarca, liderada por Jorge Emilio Rey, llevó asistencia humanitaria a las familias de la vereda Caraza, en el municipio de Chipaque, que permanecen afectadas por el deslizamiento que mantiene cerrada la vía al Llano.

Durante la jornada, se entregó de 60 tanques de almacenamiento de agua, 30 aportados por la UAEGRD y 30 por Empresas Públicas de Cundinamarca, además de 60 kits alimentarios y 60 kits de aseo.

“El acompañamiento es permanente. Hoy traemos soluciones inmediatas que alivian la situación de las familias y seguimos articulando esfuerzos con el nivel nacional para lograr soluciones estructurales que reduzcan el riesgo en la zona”, señaló William Rozo, director de la UAEGRD

Además, se entregaron 600 metros lineales de manguera para rehabilitar el suministro de agua en las viviendas de la vereda, permitiendo restablecer progresivamente este servicio.