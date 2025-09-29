Operativo contra la extorsión dejó 11 capturados en el Atlántico

Barranquilla

La Policía Nacional, a través de la operación ‘ODIN’, confirmó la captura de 11 personas por orden judicial y la imputación de una persona más, vinculadas a delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

Las detenciones se generaron en cinco diligencias de allanamiento en los barrios Barlovento, Bendición de Dios, Villanueva, Rebolo, sector del mercado, El Boliche, La Isla y Soledad 2000.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones revelaron que, el cabecilla de la organización, Digno Palomino, lideraba desde su lugar de reclusión actos violentos como la incineración y disparos contra establecimientos comerciales.

En total, las rentas criminales de la organización ascendían a los $93 millones de pesos mensuales.

La Policía también indicó que, con las capturas se esclarecen dos ataques a establecimientos comerciales en Barranquilla, ocurridos el 4 de septiembre de 2025 y el 25 de junio de 2025.

Los ahora procesados cuentan con un total de 33 anotaciones judiciales por delitos como “concierto para delinquir, homicidio, extorsión, porte y tráfico de estupefacientes, receptación, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones”.