Procuraduría pone la lupa sobre intoxicación masiva en Barranquilla

Barranquilla

La Procuraduría General de la Nación solicitó acciones urgentes a las secretarías de Gobierno y Salud de Barranquilla, por las recientes intoxicaciones por consumo de licor adulterado que dejaron sin vida a 12 personas en condición de calle.

El ente de control exigió la entrega de informes sobre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, así como las acciones para identificar y judicializar a los responsables.

La Procuraduría también solicitó reportes sobre vigilancia a los establecimientos abiertos al público y las estrategias de prevención ciudadana.

“Las entidades destinatarias de la comunicación deben entregar informes sobre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis: controles realizados y acciones para identificar y judicializar a los responsables con el fin de detener la producción y venta de bebidas adulteradas”, señaló la Procuraduría.

Finalmente, la entidad se refirió a la instalación de un Puesto de Mando Unificado, orientado a la búsqueda de estrategias conjuntas para proteger la vida y la salud de los ciudadanos.