Al Oído: Petro se indigna con The Economist, pero la verdadera “porquería” es su Gobierno

Estamos al oído de lo que para el presidente es una “porquería”, pero que en realidad refleja la porquería que estamos viviendo: más violencia, más narcotráfico y un país atrapado en el miedo.

El presidente Petro salió a llamar “porquería” un artículo de The Economist. Lo curioso es que lo que retrata la revista no es basura: es la radiografía de su fracaso. Lo que huele mal es una gestión que se rindió frente al narcotráfico y que dejó crecer la criminalidad como nunca.

Las cifras son demoledoras:

Las Autodefensas Gaitanistas pasaron de 253 municipios en 2022 a 392 hoy.

El ELN creció de 189 a 231 en un año.

El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia saltaron de 230 a 299 municipios.

Y las bandas criminales ya controlan 184 poblaciones, cuando antes eran 141.

Ese es el mapa que tanto le incomoda, presidente. Por eso lo llama “porquería”, porque desnuda lo que usted oculta: que el país está cada vez más en manos de los violentos y menos protegido por su Gobierno.

Y en medio de esta debacle, Petro carga contra los empresarios que han sostenido a Colombia. Los llama codiciosos, los acusa de vender “chucherías”. ¿Así se le habla a quienes generan empleo, a quienes han construido patria mientras su círculo cercano se enriquece sin explicación? Respeto, presidente, no con ellos, no con la gente decente.

Este Gobierno termina dejando un país con crisis fiscal, sistema de salud al borde del colapso, amenaza energética, violencia desbordada y hasta una descertificación internacional. Y como no hay logros, se inventa dramas: la visa, los gestos, la victimización. La política del espectáculo para esconder el vacío del poder.

Presidente, no es la prensa la que lo deja en evidencia, son las cifras, la violencia y la desilusión de un país que ya no le cree. Usted no trajo el cambio, lo que trajo fue retroceso, inseguridad y vergüenza. Y ese, Petro, será su verdadero legado.