El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los síntomas del virus sincitial? Pediatra entregó detalles de esta enfermedad

Este martes, 30 de septiembre, el médico pediatra e infectólogo Iván Felipe Gutiérrez, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más y explicó que es el virus sincitial. Además, recordó la importancia de la vacunación materna.

De acuerdo con el experto, el virus sincitial respiratorio en Colombia circula durante todo el año, es por eso por lo que diferenciar los síntomas es muy difícil. Además, aseguró que este virus afecta de manera grave a un menor de dos años, “es la principal causa de hospitalización respiratoria de menores de 5 años”.

¿Cuáles son los síntomas de este virus?

Por otra parte, el infectólogo recalcó que no es fácil detectar los síntomas debido a que en la mayoría de casos los niños no pueden expresarlos verbalmente.

Sin embargo, entregó algunos de los síntomas más comunes:

Congestión nasal

estornudos

Tos

Hundimiento en las costillas

Fiebre

¿Qué pasa con la vacuna en Colombia?

De acuerdo con el doctor Gutiérrez, la vacuna contra este virus estará disponible en Colombia a partir del año 2026.

“Ya hemos visto vacunación en La Guajira y en el Chocó”, aseguró.

¿Cómo prevenir el virus sincitial?

Finalmente, el especialista afirmó que es posible prevenir el contagio del virus, siguiendo los cuidados que “aprendimos durante la época del COVID-19″.

“Cuando se tiene gripa se debe usar tapabocas, evitar sitios concurridos, lavado de manos y superficies”, dijo.

Sin embargo, recalcó que lo más importante es aplicarse la vacuna en el embarazo.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ¿Cuáles son los síntomas del virus sincitial? Pediatra entregó detalles de esta enfermedad 12:13 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles







