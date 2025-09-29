El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los beneficios del café en el cuidado del corazón? Experto dio detalles

Giovanni De La Cruz Nocera, jefe de la Unidad de Diagnóstico Cardiovascular de la Clínica del Country, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, este lunes 29 de septiembre, para hablar sobre los beneficios del café para el corazón en el día mundial del corazón.

El especialista comentó que el café puede ser una sustancia que tiene más beneficios que perjuicios, esta es la 3ra bebida más ingerida en el mundo después del agua y el té. Según el médico estudios evidencian de forma contundente que mejora el rendimiento cognitivo, ayuda a mantenerse alerta, a la concentración, tiene un efecto antioxidante, entre otros.

¿Cómo cuidar el corazón?

Según De La Cruz, la prevención primaria para quienes nunca han tenido un evento cardiovascular es muy importante, por lo que se deben controlar los factores de riesgo:

Controlar el hábito de fumar

Controlar el peso

Controlar el azúcar

Llevar una dieta saludable

Llevar una dieta rica en omega 3

No exceder en las grasas saturadas

Disminuir el consumo del alcohol

Tomar café en una porción beneficiaria del salud

¿Por qué se dan los infartos en las personas jóvenes?

El experto remarcó que hoy en día existe una tendencia más a cuidarse para alargar el tiempo y una mejor calidad de vida, sin embargo no se hacen los chequeos necesarios para saber si existen enfermedades o genéticas.

Por lo que cuando los jóvenes se someten a esfuerzos muy grandes y alta cantidad de ejercicio pueden sufrir muertes súbitas, por lo que recomienda consultar al médico para saber hasta dónde se puede llevar al cuerpo.

Escuche la entrevista completa:

