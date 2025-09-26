¿Cuáles son los síntomas de un infarto en las mujeres? Experta dio detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuales son los síntomas de un infarto en las mujeres? Experta dio detalles

Karen Dueñas, cardióloga experta en salud de la mujer de LaCardio, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, este viernes 26 de septiembre, para hablar sobre el infarto en mujeres.

Según la especialista,la enfermedad cardiovascular se mantiene como la principal causa de muerte y enfermedad en la población femenina a nivel mundial.

Este hecho contrasta con lo que piensan las personas pues solo el 10% de las mujeres encuestadas creen que podrían fallecer a causa de un infarto cardíaco.

La doctora enfatizó la necesidad de reconocer las diferencias en la manifestación de los infartos entre hombres y mujeres.

¿Cuáles son los síntomas?

El síntoma más común en hombres y mujeres es el dolor opresivo en el pecho que puede irradiarse a la mandíbula, el cuello, el hombro o los brazos. Sin embargo, Dueñas advierte que en las mujeres las señales pueden presentarse de forma menos evidente:

Dolor en la boca del estómago .

. Sensación de decaimiento o fatiga .

. Dificultad para respirar o falta de aire.

o falta de aire. Dolor en ambos hombros.

La consulta tardía por parte de las mujeres es frecuente. La experta señala que, históricamente, las mujeres tienen una mayor tolerancia al dolor, un factor que lleva a que minimicen sus síntomas y les da a preocupaciones emocionales o familiares.

Esta tendencia a “adornar” el dolor dificulta, incluso, que los médicos den con el diagnóstico correcto.

Escuche la entrevista completa:

