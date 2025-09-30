Declaración de renta 2025: este es el calendario tributario según últimos dígitos de la cédula

Logo de la Dian e imagen de referencia de renta. Fotos: Dian y Getty Images

En octubre de 2025, comienza la fase final de la declaración de renta para las personas naturales que deben cumplir con esta obligación tributaria.

Con la presentación de la declaración de renta, los contribuyentes obligados a presentarla informan sobre sus ingresos y gastos durante un año ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en una fecha indicada.

Este documento permite determinar si el contribuyente debe o no pagar impuestos sobre la renta. Así, el factor de retribución depende de si el ciudadano excede ciertos topes calculados con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT).

En 2025, este indicador tiene un valor de $47.065 pesos colombianos.

¿Qué números de cédula declaran renta en octubre de 2025?

A continuación, le presentamos el calendario tributario para octubre de 2025 según los últimos dígitos de la cédula:

Miércoles 1 de octubre: Cédula terminada en en 67-68.

Cédula terminada en en 67-68. Jueves 2 de octubre: Cédula terminada en 69-70.

Cédula terminada en 69-70. Viernes 3 de octubre: Cédula terminada en 71-72.

Cédula terminada en 71-72. Lunes 6 de octubre: Cédula terminada en 73-74.

Cédula terminada en 73-74. Martes 7 de octubre: Cédula terminada en 75-76.

Cédula terminada en 75-76. Miércoles 8 de octubre: Cédula terminada en 77-78.

Cédula terminada en 77-78. Jueves 9 de octubre: Cédula terminada en 79-80.

Cédula terminada en 79-80. Viernes 10 de octubre: Cédula terminada en 81-82.

Cédula terminada en 81-82. Martes 14 de octubre: Cédula terminada en 83-84.

Cédula terminada en 83-84. Miércoles 15 de octubre: Cédula terminada en 85-86.

Cédula terminada en 85-86. Jueves 16 de octubre: Cédula terminada en 87-88.

Cédula terminada en 87-88. Viernes 17 de octubre: Cédula terminada en 89-90.

Cédula terminada en 89-90. Lunes 20 de octubre: Cédula terminada en 91-92.

Cédula terminada en 91-92. Martes 21 de octubre: Cédula terminada en 93-94.

Cédula terminada en 93-94. Miércoles 22 de octubre: Cédula terminada en 95-96.

Cédula terminada en 95-96. Jueves 23 de octubre: Cédula terminada en 97-98.

Cédula terminada en 97-98. Viernes 24 de octubre: Cédula terminada en 99-00.

¿Cómo sé si debo declarar renta con el número de cédula?

Ingrese a la página de la Dian: https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/ Digite su número de cédula. Acepte el tratamiento de datos personales y termine la verificación de seguridad Captcha. Haga clic en el botón ‘Consultar’. Responda a las preguntas de seguridad que aparecen en pantalla. Se trata de información bancaria y financiera suya que está registrada en las bases de datos de la Dian, por lo que asegúrese de no compartirla con nadie. Seleccione la opción ‘Verificar’ y el sistema le confirmará si las respuestas son correctas.

Una vez haya cumplido estos pasos, la Dian le indicará si usted debe presentar declaración de renta o si no está obligado a hacerlo.

¿Qué pasa si no se declara renta?

Las personas que estén obligadas a declarar renta e incumplan con ello pueden recibir sanciones o castigos hasta que hagan efectiva su responsabilidad.

Inicialmente, quienes no declaren o lo hagan tarde deberán asumir una multa del 5% del impuesto del cargo por cada mes de retraso. No obstante, estos valores pueden ser mayor dependiendo del caso o el tiempo en que se ha demorado.

📌 Declarar renta también es construir país.

