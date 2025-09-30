Encuentran sin vida a Victoria Strauss, lideresa trans en Medellín

Horas después de haber reportado su desaparición, la Fundación Sumapaz confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Victoria Strauss, líder social reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos de la población LGTBIQ+.

Según la información preliminar, el cadáver de la politóloga fue encontrado en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín. Por ahora, no se han establecido los detalles de la muerte de Strauss, quien se desempeñó como consejera de paz entre 2017 y 2019.

La Fundación Sumapaz pidió una investigación que conduzca a la justicia en este caso.

#TotalRechazo

Victoria Strauss, reconocida profesora universitaria, lideresa y activista trans en #Medellín, fue hallada sin vida en cto #SantaElena. Era Defensora de derechos LGBTI y exconsejera de paz (2017-2019), su caso exige justicia. pic.twitter.com/LHQ7wbKZTK — Fundación Sumapaz ⚪ (@FunSumapaz) September 30, 2025

La noticia ha generado diversas voces de rechazo, una de ellas de Corpades. La corporación señaló: “Su muerte ha conmocionado a la comunidad. Se exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad”.