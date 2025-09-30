Encuentran sin vida a Victoria Strauss, lideresa trans en Medellín
La defensora de derechos humanos fue consejera de paz entre 2017 y 2019.
Horas después de haber reportado su desaparición, la Fundación Sumapaz confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Victoria Strauss, líder social reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos de la población LGTBIQ+.
Según la información preliminar, el cadáver de la politóloga fue encontrado en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín. Por ahora, no se han establecido los detalles de la muerte de Strauss, quien se desempeñó como consejera de paz entre 2017 y 2019.
La Fundación Sumapaz pidió una investigación que conduzca a la justicia en este caso.
La noticia ha generado diversas voces de rechazo, una de ellas de Corpades. La corporación señaló: “Su muerte ha conmocionado a la comunidad. Se exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad”.