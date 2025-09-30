Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 30 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el debut con victoria de la Selección Colombia en el Mundial Sub20.
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 30 de septiembre de 2025
01:38:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche el audio completo a continuación:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 30 de septiembre de 2025
01:38:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles