Fueron desmantelados dos laboratorios de permanganato en el Guaviare

Estos laboratorios pertenecían al grupo armado organizado residual Estructura Primera Armando Ríos, del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez.

En ellas se producían mensualmente más de 18.000 kilogramos de permanganato de potasio, sustancia utilizada para purificar la pasta base de coca mediante procesos de oxidación.

Supuestamente, se habrían podido procesar aproximadamente 40.000 kilogramos de pasta base de coca, lo que representa una afectación estimada de 1600 millones de pesos a las economías ilícitas de esta estructura criminal.

El Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 11, llevó a cabo la destrucción controlada de las instalaciones, dejándolas completamente inhabilitadas.