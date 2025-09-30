Julio César Piñeros fue designado como nuevo interventor de CooSalud

Tan solo 43 días después de haber designado a Eduardo Franco Muñoz como agente interventor de CooSalud, considerada la quinta EPS más grande del país, la Superintendencia de Salud nombró este martes, 30 de septiembre, a Julio César Piñeros como nuevo agente para esa EPS, argumentando la renuncia de Muñoz por motivos personales.

Cabe destacar que esta EPS fue intervenida en noviembre de 2024 tras evidenciar hallazgos de graves deficiencias financieras, administrativas y asistenciales que ponían en riesgo la prestación de servicios y la seguridad de sus afiliados, entre los que estarían el desvío de recursos a paraísos fiscales y se habría generado una posible pérdida de cerca de 200.000 millones de pesos.

Entre los hallazgos también se evidenciaron algunos problemas en la gestión de la EPS, en materia administrativa y financiera, con reportes que al parecer no reflejaban la realidad económica de la EPS.

De acuerdo con lo informado por la SuperSalud, la idea de la intervención es garantizar la prestación de los servicios para más de 3,2 millones de afiliados.

Esto dijo la Superintendencia de Salud: