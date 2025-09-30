Procuraduría indaga a alcalde de Sabanalarga, Atlántico, por presuntas irregularidades en contratos

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

Barranquilla

La Procuraduría General de la Nación confirmó que abrió una investigación contra el alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams.

La indagación esta relacionada con presuntas irregularidades en el manejo del contrato de alumbrado público del municipio.

Según el ente de control, el alcalde habría presuntamente incurrido en un posible exceso de sus competencias legales, al ordenar una revisión del contrato sin contar con argumentación suficiente sobre la decisión.

Adicionalmente, Chams incluso habría reasignado funciones técnicas y jurídicas para la verificación de la concesión.

Por la situación, la Procuraduría señaló que se habría incurrido en una falta disciplinaria al suspender los pagos pactados en el contrato sin expedir un acto administrativo previo.

Asimismo, cuestionaron que no se adelantó un procedimiento sancionatorio y tampoco se declaró el incumplimiento del contratista, por lo que se habrían vulnerado los principios de legalidad y de función pública.