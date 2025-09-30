Señalado narco ecuatoriano fue dado de baja en Rionegro, Antioquia

En una finca en Llanogrande, oriente de Antioquia, agentes de la policía adelantaron un operativo en el que fue abatido Jortman Robinson Suárez, conocido como alias “El Ecuatoriano”, presunto integrante de Los Choneros, una de las estructuras criminales más peligrosas de Ecuador.

Según los informes oficiales, Suárez actuaría como enlace de esa banda delincuencial con el Clan del Golfo para la coordinación del envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos por el Magdalena Medio.

“El Ecuatoriano” había sido capturado en mayo de 2024 en medio de una “narcofiesta” en Guayaquil, Ecuador, en la que se celebraba el cumpleaños de Celso Moreira Heredia, alias ‘Patucho Celso’, considerado por las autoridades del vecino país como el líder invisible de Los Choneros.

Tras recuperar su libertad, Jortman Robinson Suárez, se había trasladado a Colombia. La policía asegura que utilizaba fincas en Antioquia, como centros de acopio de armas y para el acondicionamiento de vehículos con el fin de ocultar estupefacientes.