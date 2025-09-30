Subasta de la Dian para octubre: ofrece relojes, metales preciosos y automotores

La Dian anunció, a través de su portal web, una nueva subasta pública que realizarán del 1 al 3 de octubre a través de su plataforma digital El Martillo.

De acuerdo con lo informado por la entidad, se contará con el apoyo del Banco Popular como aliado comercial.

¿Qué artículos se van a ofrecer?

En esta oportunidad se van a ofrecer metales preciosos, relojes, maquinaria industrial y automotores que “han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la nación, como parte de las labores de control adelantadas por la entidad".

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recomienda “revisar con anticipación el catálogo disponible en la plataforma, con el fin de conocer las características de la mercancía que será subastada. Las personas interesadas encontrarán información como ubicación, número de lote, precio base, especificaciones, así como las condiciones generales y especiales para la compra. También podrán verificar si el bien de su interés está disponible para exhibición y consultar los datos del lugar donde pueden verlo”.

¿Cuál es el estado de los productos?

Es de destacar que estos productos subastados hacen parte de decomisos y abandono. Siendo así, se ofertarán en el estado en el que fueron encontrados.

“Por ello es importante que los interesados asistan a las visitas de exhibición y revisen detenidamente las imágenes disponibles, a fin de asegurarse del estado y las condiciones de los productos de su interés“, señala la Dian.

¿Cómo participar?

Siga el paso a paso:

Ingrese a https://www.elmartillo.com.co/inicio y regístrese con usuario y contraseña. Seleccione ‘Sala de subastas virtuales’. Haga clic en ‘Mi Cuenta’ y ‘Constituye tu depósito’ y realice el depósito virtual en el botón de pagos seguros en línea PSE. Una vez el pago sea aprobado, pueden encontrarlo en ‘Mi Cuenta - Consulte sus pagos PSE’. Diríjase a la ‘Sala de subastas’ y elija el lote por el que va a oferta. “Escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla Utilizar (solo para la primera oferta debe elegir un depósito, para las siguientes ofertas del lote no es necesario). El sistema le indicará la oferta y el margen mínimo de mejora para entrar en la puja y quedarse con la mercancía.“. Al realizar la oferta, el sistema le arrojará una alerta si está ganando, en caso de que otro usuario supere su oferta le advertirán que está perdiendo y allí puede mejorarla. Tenga en cuenta que cada lote cuenta con un cronómetro que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la subasta. Una vez finalice la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo del valor de la mercancía dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a “Depósito para Remate”, en cualquier oficina del Banco Popular. En caso de ser el ganador, la Dian lo contactará para iniciar los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos.

¿Si no ganó, qué pasa con el dinero que ofertó?

De acuerdo con la página de la Dian, ‘El Martillo’ del Banco Popular hará el respectivo reembolso del dinero consignado a la misma cuenta desde la que se realizó el pago.

Siendo así, recomiendan que “ningún funcionario del Banco Popular, de la Dian ni de terceros está autorizado para solicitarle dinero. Sea precavido y no se deje engañar”.