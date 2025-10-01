Atlético de Madrid, con gol de Julián Álvarez, goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt por Champions League
Julián Álvarez cerró la goleada con un penalti en el 82; Giuliano Simeone también anotó.
El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano, en la segunda fecha de la liguilla de la competición continental.
El repaso al Real Madrid (5-2) el sábado levantó el ánimo de los pupilos de Diego Simeone, que se adelantaron rápidamente con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4) y, después, ampliaron con los goles de Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1).
El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) y su compatriota Julián Álvarez (82) remachó con una manita desde los once metros.
