Autoridades en Cundinamarca definen medidas frente a intentos de extorsión
En consejo de seguridad participaron la Gobernación de Cundinamarca, la Fiscalía Seccional, el Gaula, Migración y alcaldes municipales.
Bogotá
Tras la circulación de un video con mensajes extorsivos, las autoridades de Cundinamarca adelantaron un consejo de seguridad extraordinario para analizar la situación de este delito en el departamento.
Durante la sesión, en la que participaron varios alcaldes de la zona, se concluyó que el contenido carece de veracidad y no representa la realidad de los municipios.
“El video no refleja la situación en Cundinamarca. Invitamos a la ciudadanía a no difundir información falsa que pueda generar pánico en los territorios”, dijo el secretario de Gobierno, Luis Fernando Navarro Jiménez.
Ante la alerta, unidades antiextorsión y la Fiscalía seccional acordaron medidas para enfrentar este delito:
- Coordinación interinstitucional en temas de seguridad de mandatarios locales.
- Controles en el corredor vial que conecta la provincia del Tequendama y Soacha con Bogotá.
- Operativos contra microtráfico, extorsión y hurto en sus diferentes modalidades.
- Mesas de trabajo entre Migración Colombia y municipios de la provincia de Ubaté.