Autoridades en Cundinamarca definen medidas frente a intentos de extorsión

Bogotá

Tras la circulación de un video con mensajes extorsivos, las autoridades de Cundinamarca adelantaron un consejo de seguridad extraordinario para analizar la situación de este delito en el departamento.

Durante la sesión, en la que participaron varios alcaldes de la zona, se concluyó que el contenido carece de veracidad y no representa la realidad de los municipios.

“El video no refleja la situación en Cundinamarca. Invitamos a la ciudadanía a no difundir información falsa que pueda generar pánico en los territorios”, dijo el secretario de Gobierno, Luis Fernando Navarro Jiménez.

Ante la alerta, unidades antiextorsión y la Fiscalía seccional acordaron medidas para enfrentar este delito: