Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 1 de octubre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la actuación de los jugadores colombianos en la segunda fecha de la UEFA Champions League.
01:39:21
Hernán Peláez y Martín de Francisco.
Escuche el audio completo a continuación:
