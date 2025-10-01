Fiscalía pidió condena contra ciudadano que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro

La Fiscalía General de la Nación pidió al juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que emita el fallo condenatorio contra Óscar Fernando Fetecua Rusinque, ciudadano que habría amenazado de muerte al presidente de la República Gustavo Petro en la época en la que fue congresista.

Las intimidaciones ocurrieron a las 11:00 de la noche del 23 de marzo de 2021, cuando Petro era senador de la República.

