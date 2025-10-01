Actualidad

Fiscalía pidió condena contra ciudadano que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro

Las intimidaciones se enviaron por las redes sociales el 23 de marzo de 2021, cuando el jefe de Estado ocupaba una curul del Senado.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

La Fiscalía General de la Nación pidió al juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que emita el fallo condenatorio contra Óscar Fernando Fetecua Rusinque, ciudadano que habría amenazado de muerte al presidente de la República Gustavo Petro en la época en la que fue congresista.

Las intimidaciones ocurrieron a las 11:00 de la noche del 23 de marzo de 2021, cuando Petro era senador de la República.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad