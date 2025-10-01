Napoli vs. Sporting 🔴EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

Giovanni Di Lorenzo en un encuentro con el Napoli. FOTO: Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images / Insidefoto

Este miércoles, 1 de octubre, el Napoii recibe al Sporting de Portugal por el encuentro correspondiente a la fecha número dos de la fase de Liga de la Champions League.

El club italiano buscará mejorar sus registros por el torneo más importante de clubes en casa, puesto que solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros como local en Champions, sumando tres empates y una derrota.

El Sporting, por su parte, tendrá como objetivo ampliar su racha triunfal, habiendo ganado siete partidos de los últimos ocho en todas las competiciones.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: