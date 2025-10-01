“No estamos satisfechos”: mamos arhuacos a exmilitares vinculados a caso de tortura en Cesar

En medio de versiones cruzadas culminó la audiencia clave en la JEP que representaba la última oportunidad para que seis exintegrantes del Batallón La Popa del Ejército ofrecieran un relato completo sobre los hechos ocurridos en noviembre de 1990.

En total, seis integrantes del pueblo mamo arhuaco fueron torturados, desaparecidos y asesinados mientras las fuerzas militares buscaban la ubicación de dos personas secuestradas.

Lea también: JEP evalúa si expulsa a 3 coroneles por vacíos en relatos sobre tortura y desaparición de indígenas

La JEP abrió un incidente de incumplimiento debido a vacíos en algunos relatos, lo que motivó la citación de estos oficiales a esta audiencia definitiva.

La magistrada Ana Caterina Heyck analizará las nuevas pruebas presentadas y las últimas versiones entregadas por el coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, el coronel Rafael Mejía Roa, el capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, el mayor Hernán Carrera Sanabria y el sargento viceprimero Cosme García Camacho. Además, fue citado el coronel Luis Fernando Urrego Ávila, entonces mayor de la Brigada Móvil No. 1. Será la magistrada quien decida si los exmilitares continúan en la JEP o si sus procesos se remiten a la Fiscalía.

Entre las víctimas de este episodio se encuentran Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, así como Amado y Vicente Villafañe, todos miembros del pueblo mamo arhuaco que fueron torturados en noviembre de 1990.

En su declaración, el capitán Pedro Antonio Fernández relató cómo ejecutó un allanamiento en la casa de Vicente Villafañe por orden directa del coronel Duque, llevándolo posteriormente a una oficina donde, según su testimonio, fue torturado. Fernández señaló además que debió denunciar a los coroneles Duque y Urrego, quienes habrían participado directamente en la tortura con un revólver calibre .38.

Por su parte, el coronel (r) Rafael Mejía Roa expresó su rechazo a la apertura del incidente de incumplimiento en la JEP, señalando que se estaba atentando contra su presunción de inocencia: “Sin ninguna prueba me tratan de torturador, atentando nuevamente contra mi presunción de inocencia”, afirmó.

El cierre de la audiencia estuvo marcado por un momento de tensión entre los oficiales. El coronel (r) Luis Fernando Urrego Ávila acusó directamente al coronel Duque Izquierdo de poner en riesgo la investigación por no reconocer su participación en los hechos ocurridos en el Cesar: “Yo a usted lo vi torturar a personas (…) le pido que colabore”, dijo Urrego.

Le puede interesar: Fiasco del Estado: críticas de Humberto de la Calle a demoras en sentencias de JEP y en el acuerdo

Al finalizar la sesión, la defensa de las familias indígenas, a cargo de Germán Romero, solicitó formalmente que los seis exmilitares del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ de Valledupar sean expulsados de la JEP por su falta de claridad en los relatos sobre la desaparición y tortura de los mamos arhuacos. Romero fue enfático: “No nos van a engañar, no nos van a plantear argumentos divididos”. La audiencia concluyó con un mensaje contundente de las comunidades indígenas: “No estamos satisfechos con las versiones que entregaron los militares”.