Presidente de Analdex fue expulsado del stand de Colombia en Feria de las Frutas de Madrid
Julio Sánchez Cristo recordó que Javier Díaz, presidente de Analdex, “es miembro de la junta directiva de ProColombia, dueña del stand”.
Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló que Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, fue expulsado del stand de Colombia en la Feria de las Frutas de Madrid.
El evento, llamado Fruit Attraction, es un encuentro del sector hortofrutícola que se realiza en la capital española del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Sánchez Cristo recordó que Díaz “es miembro de la junta directiva de ProColombia, dueña del stand”.
Además, hizo un llamado a la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y a la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, para que den explicaciones sobre este suceso.
