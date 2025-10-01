QS World University Rankings reveló cuáles son las mejores universidades de América Latina y Colombia

Una nueva medición de QS World University Rankings reveló las mejores universidades de América Latina, siendo Colombia el segundo país con más instituciones educativas certificadas en la región.

Según el portal del ranking, la encuesta se realizó con base en datos de 500 universidades y 26 ubicaciones. Además, mencionaron que para este nuevo estudio las condiciones de las instituciones de educación superior en la región cambiaron en comparación del año pasado, pues el número de estudiantes incrementó debido al aumento de la clase media que busca títulos y cualificaciones profesionales.

En total, Colombia cuenta con 67 universidades en el ranking regional de universidades certificadas, pero solo con una en el top 10: la Universidad de Los Andes.

“Las universidades colombianas también han experimentado un gran movimiento, con la Universidad de Medellín logrando el mayor salto de ocho puestos, hasta el puesto”, aseguran.

Top 10 del ranking de mejores universidades de América Latina y el Caribe

Pontificia Universidad Católica de Chile Universidad de São Paulo Universidad Estadual de Campinas Tecnológico de Monterrey Universidad Federal de Río de Janeiro Universidad de Chile UNESP Universidad de los Andes Universidad Nacional Autónoma de México Universidad de Buenos Aires

¿Cuáles son las mejores universidades de Colombia , según el ranking?