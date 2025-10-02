Arrestaron en EE.UU. a empresario ecuatoriano imputado en magnicidio de Fernando Villavicencio

El empresario ecuatoriano Xavier Jordán, imputado junto a otras tres personas como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, fue arrestado este jueves en su casa de Miami, en Estados Unidos, según confirmó a EFE su abogado en el país andino Juan Carlos Salazar, quien afirmó que el arresto no tiene relación con el crimen del político y periodista.

“Conozco de una intervención policial el día de hoy a las 4:00 aproximadamente (8:00 GMT) en la casa de Xavier Jordán en Florida. Conozco que se encuentra arrestado en este momento, sin poder determinar con mayor precisión el origen de esta intervención”, señaló el letrado.

“No ha existido ningún tipo de fianza ni mucho menos, sin perjuicio de que la regulación normativa en Estados Unidos respecto a la fianza es más laxa que la regulación ecuatoriana. Es decir, es más factible el tema de la fianza bajo ciertos supuestos, pero no existe pago de fianza aún y mucho menos”, agregó.

Jordán fue vinculado al proceso por el asesinato del candidato presidencial a inicios de septiembre, pero la jueza que lleva la causa en Ecuador ordenó que se presente una vez por semana en el Consulado de Ecuador en Miami, por lo que el abogado niega que esta detención esté vinculada con este caso.

“Es imposible que esto tenga relación con el caso de Villavicencio porque en ese caso Xavier no tiene orden de detención ni de prisión preventiva”, añadió.

El abogado aseguró que aún no ha tenido contacto con su defendido, pero que ha hablado con los abogados y otras personas cercanas a Jordán en Estados Unidos.

Salazar también señaló que la Policía hizo “un barrido muy amplio de la casa de él” y que, aunque no puede determinar si se llevaron alguna computadora u otra pertenencia de Jordán, asume que sí.

“En todo allanamiento se llevan cosas y levantan cosas. Si una persona ingresa a una casa para un allanamiento, evidentemente va a levantar la información”, explicó.

El abogado señaló que ahora Jordán debe ser “puesto a órdenes de alguna autoridad jurisdiccional norteamericana” y que después de eso van “a saber cuál es el origen de ese proceso.

Jordán, que está imputado también en Ecuador en el caso Metástasis, una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, vive desde hace algunos años en Estados Unidos y su nombre salió a la luz cuando fue vinculado a casos de corrupción hospitalaria que se hicieron públicos durante la pandemia de la Covid-19.

Además de él, en el caso Villavicencio están vinculados el empresario Daniel Salcedo, condenado a más de 30 años de prisión por diversos casos de corrupción; el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, que está prófugo, y el exministro correísta José Serrano, quien también está detenido en Estados Unidos a la espera de que la Justicia de ese país determine su situación legal.

Según dijo Salcedo al Ministerio Público, el asesinato de Villavicencio pudo haber costado hasta 200.000 dólares, abonados en dos pagos, y Jordán habría estado presuntamente entre los financistas.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo (El Invisible), un cabecilla de Los Lobos que estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del atentado desde la cárcel de la ciudad andina de Latacunga.

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado. Uno de ellos, autor de los disparos que mataron a Villavicencio, murió aparentemente tiroteado por los escoltas del candidato y los demás fueron ahorcados en la cárcel en circunstancias no esclarecidas hasta el momento.

Escuche W Radio en vivo: