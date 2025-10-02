Feria de empleo en Bogotá: ¿Cuándo es? Listado completo de vacantes, ubicaciones y horarios

Bogotá

Encontrar trabajo puede convertirse en un trabajo tedioso cuando no hay muchas vacantes de empleo o cuando se exigen diversos requisitos que complican el proceso de selección; por esto, ‘Talento Capital’ dio apertura a nuevos puestos de trabajo.

Según expone la Alcaldía de Bogotá en su página web, esta jornada de ‘Talento Capital’, liderada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas ofrece más de 150 cargos como asesores comerciales, auxiliares de producción, técnicos mecánicos industriales, técnicos electrónicos y más.

¿Cuándo es la feria de empleo en Bogotá y qué debe llevar?

Según explicaron, las ferias de empleo se llevarán a cabo en las localidades de Santa Fe y Suba.

Esta feria de empleo se llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2025 en los siguientes lugares dependiendo de la localidad:

Localidad Santa Fe: De 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, carrera Sexta #27-20, Piso 6, Edificio Antares.

Localidad de Suba: De 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, centro Comercial Fiesta Suba ubicado en la carrera 147 #101-56.

Para participar, debe llevar su hoja de vida impresa y su documento de identidad.

¿Cuáles son las vacantes de empleo?

Son 60 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Group Staffing buscan personal para:

Auxiliares de producción.

Técnicos mecánicos industriales.

Técnicos electrónicos.

Prevendedores.

Promotores mercaderistas.

Asesores comerciales (Tienda a Tienda, Puerta a Puerta y Preventa).

¿Cuáles son los requisitos para las vacantes?

Para las vacantes en la localidad de Santa Fe los requisitos son:

Nivel educativo: Bachiller

Bachiller Experiencia: 1 año en ventas (seguros, medicina prepagada, créditos, etc.)

1 año en ventas (seguros, medicina prepagada, créditos, etc.) Se acepta experiencia en ventas informales (catálogo, planes de internet, productos en campo, entre otros.)

Para las vacantes en la localidad de Suba los requisitos son:

Bachiller en adelante. Con o sin experiencia (si no tiene, debes contar con moto, pase vigente sin comparendos y licencia desde 2023).

¿Cómo acceder a las vacantes laborales y ferias de empleabilidad en Bogotá?

Cada semana se publica en el Portal Bogotá las vacantes disponibles, requisitos y otros datos para que los interesados puedan acceder a estas ofertas. Es importante tener la hoja de vida actualizada y realizar los registros en la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Conozca las convocatorias laborales de cada semana y las ferias disponibles de ‘Talento Capital’, ingresando a: Trabajo sí hay en Bogotá, haga clic aquí . Para acceder a las ofertas de empleo, las personas deben registrar su hoja de vida en www.bogotatrabaja.gov.co y en www.serviciodeempleo.gov.co. Estas plataformas agilizan el proceso de conexión entre los candidatos (as) y los empleadores. Una vez registrados, pueden buscar las vacantes de su interés con las palabras clave o número de vacante y postularse de manera rápida y sencilla.

Hay que destacar que las vacantes y ofertas laborales disponibles no tienen ningún costo y no se hacen intermediaciones para estos procesos.