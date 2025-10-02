Feria de empleo en Bogotá: ¿Cuándo es? Listado completo de vacantes, ubicaciones y horarios
La Alcaldía de Bogotá organizón una nueva feria de empleo donde ofrecen más de 150 vacantes. Conozca el listado y los requisitos que debe cumplir.
Bogotá
Encontrar trabajo puede convertirse en un trabajo tedioso cuando no hay muchas vacantes de empleo o cuando se exigen diversos requisitos que complican el proceso de selección; por esto, ‘Talento Capital’ dio apertura a nuevos puestos de trabajo.
Según expone la Alcaldía de Bogotá en su página web, esta jornada de ‘Talento Capital’, liderada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas ofrece más de 150 cargos como asesores comerciales, auxiliares de producción, técnicos mecánicos industriales, técnicos electrónicos y más.
¿Cuándo es la feria de empleo en Bogotá y qué debe llevar?
Según explicaron, las ferias de empleo se llevarán a cabo en las localidades de Santa Fe y Suba.
Esta feria de empleo se llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2025 en los siguientes lugares dependiendo de la localidad:
- Localidad Santa Fe: De 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, carrera Sexta #27-20, Piso 6, Edificio Antares.
- Localidad de Suba: De 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, centro Comercial Fiesta Suba ubicado en la carrera 147 #101-56.
Para participar, debe llevar su hoja de vida impresa y su documento de identidad.
¿Cuáles son las vacantes de empleo?
Son 60 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Group Staffing buscan personal para:
- Auxiliares de producción.
- Técnicos mecánicos industriales.
- Técnicos electrónicos.
- Prevendedores.
- Promotores mercaderistas.
- Asesores comerciales (Tienda a Tienda, Puerta a Puerta y Preventa).
¿Cuáles son los requisitos para las vacantes?
Para las vacantes en la localidad de Santa Fe los requisitos son:
- Nivel educativo: Bachiller
- Experiencia: 1 año en ventas (seguros, medicina prepagada, créditos, etc.)
- Se acepta experiencia en ventas informales (catálogo, planes de internet, productos en campo, entre otros.)
Para las vacantes en la localidad de Suba los requisitos son:
- Bachiller en adelante. Con o sin experiencia (si no tiene, debes contar con moto, pase vigente sin comparendos y licencia desde 2023).
¿Cómo acceder a las vacantes laborales y ferias de empleabilidad en Bogotá?
Cada semana se publica en el Portal Bogotá las vacantes disponibles, requisitos y otros datos para que los interesados puedan acceder a estas ofertas. Es importante tener la hoja de vida actualizada y realizar los registros en la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.
- Conozca las convocatorias laborales de cada semana y las ferias disponibles de ‘Talento Capital’, ingresando a: Trabajo sí hay en Bogotá, haga clic aquí.
- Para acceder a las ofertas de empleo, las personas deben registrar su hoja de vida en www.bogotatrabaja.gov.co y en www.serviciodeempleo.gov.co. Estas plataformas agilizan el proceso de conexión entre los candidatos (as) y los empleadores.
- Una vez registrados, pueden buscar las vacantes de su interés con las palabras clave o número de vacante y postularse de manera rápida y sencilla.
Hay que destacar que las vacantes y ofertas laborales disponibles no tienen ningún costo y no se hacen intermediaciones para estos procesos.