Intento de robo en la sede de El Banco de la República en Santa Marta

Santa Marta

Un grupo de delincuentes intentaron asaltar la sede de El Banco de la República ubicada en pleno centro histórico de la ciudad. La rápida reacción de las autoridades logró la captura de cuatro de estos antisociales quienes se hacían pasar por personal autorizado de transporte de valores.

De manera preliminar se conoció que estas personas llegaron hasta el lugar en un vehículo acondicionado para tal fin, con logos y características similares; sin embargo, serán las autoridades las encargadas de confirmar.

El hecho se presentó a altas horas de la noche, lo que alteró la tranquilidad en la zona. Personal del CTI de la Fiscalía, unidades policiales y otros entes de seguridad, llegaron hasta el sitio para controlar la situación.