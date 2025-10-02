Internacional

Israel afirmó que ningún barco de la flotilla rumbo a Gaza logró romper el bloqueo

La Cancillería de Israel señaló que aún queda un último barco que, en caso de acercarse, se le impedirá entrar a Gaza.

Flotilla Global Sumud. (Photo by Niccolo Celesti/Anadolu via Getty Images)

Flotilla Global Sumud. (Photo by Niccolo Celesti/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Israel afirmó este jueves que ninguno de los barcos de la flotilla de ayuda para Gaza ha logrado romper el bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino.

Ninguno de los yates provocadores de Hamás-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en referencia a la flotilla Global Sumud que partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos.

La Cancillería israelí agregó que queda en la mar un último barco. “Si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad