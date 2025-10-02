Más de 3,3 millones de cambios de operador móvil se registraron en el segundo trimestre de 2025
Estos procesos de portabilidad en el país se realizaron conservando el número de teléfono.
De acuerdo con el informe presentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para el segundo trimestre del año la portabilidad Numérica Móvil, proceso mediante el cual los usuarios se cambian de operador con el derecho de conservar su número celular, disminuyó en un 5,4% frente al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, la cifra de cambios llegó a 3,34 millones.
Estas fueron las cifras de portabilidad para cada empresa durante el periodo mayo junio de 2025:
Movistar
Registró un resultado neto positivo de 182,4 mil operaciones, al ganar 467,8 mil usuarios portados y perder 285,4 mil, lo que representa un crecimiento del 1336,2% respecto del segundo trimestre del año 2024.
Claro
Obtuvo un resultado neto positivo de 122,9 mil operaciones, al ganar 587,2 mil números portados y perder 464,2 mil, equivalentes a una variación negativa de 14,1% frente al mismo periodo del año anterior.
Wom
El resultado neto de WOM fue de -110,400 operaciones de portación, cifra que representa una variación negativa de 72,8% respecto del valor del segundo trimestre del año anterior.
TIGO
Registró un resultado neto negativo de -175,900, cifra que representa una variación negativa de 341 % respecto a lo presentado en el año 2024.
En cuanto a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), durante el segundo semestre de 2025 los operadores con registros netos positivos fueron: SUMA con 6 mil operaciones netas, mientras que los operadores con cifras netas negativas fueron: Virgin con - 14,9; ETB -3,5; y ÉXITO con -1,4 mil operaciones.